Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

ABD Yargıcı, Trump Yönetiminin Mültecileri Ülkeye Kabul Etmesini Sağladı

ABD Yargıcı, Trump Yönetiminin Mültecileri Ülkeye Kabul Etmesini Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Bölge Yargıcı Jamal Whitehead, Trump döneminde seyahati askıya alınan yaklaşık 12 bin mültecinin ülkeye kabul edilmesine karar verdi. Mahkeme, mültecilerin seyahat belgelerinin işlenmesi ve kabul edilmesi için hükümetin adım atmasına yönelik talimat verdi.

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin ABD'ye seyahatlerini askıya aldığı yaklaşık 12 bin mülteciyi ülkeye kabul etmesine karar verdi.

ABD Bölge Yargıcı Jamal Whitehead, 20 Ocak'tan önce "düzenlenmiş ve onaylanabilir" seyahat planı olan mültecilerin ülkeye kabul edilmesine yönelik temyiz mahkemesi kararının ardından, Adalet Bakanlığının bu karara karşı iddialarını dinledi.

Adalet Bakanlığı avukatlarından David Kim, söz konusu kararın, Trump'ın konuya ilişkin kararnameyi imzalamasından sonraki iki hafta içinde ABD'ye seyahat planı bulunan yaklaşık 160 mülteci için geçerli olduğunu savundu.

Bu iddianın yanlış olduğunu kaydeden Yargıç Whitehead, Trump yönetiminin ABD'ye seyahatlerini askıya aldığı yaklaşık 12 bin mültecinin ülkeye kabul edilmesine karar verdi.

Whitehead, ABD yönetiminin büyükelçilikler dahil olmak üzere kurum ofisleri ve personeline, mahkeme kararıyla korunan mültecilerin dosyalarını işlemeye devam etmeleri talimatı vermesi gerektiğini belirtti.

Yargıç ayrıca, yönetimi, izinleri bulunan mültecilerin ülkeye kabulünü kolaylaştıracak adımları "derhal atmaya" çağırdı.

Trump yönetimi, ABD'ye 20 Ocak'tan önce seyahat etmeleri onaylanan mültecilerin giriş izinlerini askıya almıştı.

ABD medyası, Trump'ın ani durdurma kararından etkilenenler arasında, eski Başkan Joe Biden ve yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından başlattığı program kapsamında ABD'ye yerleşme izni verilen 1600'den fazla Afgan'ın bulunduğunu belirtmişti.

Bölge Yargıcı Whitehead 25 Şubat'ta, Trump'ın bu kararını geçici olarak durdurmuştu. Trump yönetimi, bunun ardından temyiz mahkemesine başvurmuş, mahkeme, 20 Ocak'tan önce "düzenlenmiş ve onaylanabilir" seyahat planı olan mültecilerin ülkeye kabul edilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
Manchester United, Victor Osimhen'le ilgili harekete geçti

Osimhen hakkında bomba gelişme! Görüşme gerçekleşti, imzayı atabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.