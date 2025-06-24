ABD Yargıcı Trump Yönetiminin Harvard'a Uyguladığı Kısıtlamayı Durdurdu

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Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, Trump yönetiminin uluslararası öğrencilerin Harvard'a girişini engelleyen kararını durdurdu. Yargıç, ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini belirtti.

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, uluslararası öğrencilerin Harvard Üniversitesinde eğitim görmek için ülkeye girmelerine engel olan uygulamasını durdurma kararı aldı.

Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, Trump yönetiminin "uluslararası öğrencilerin Harvard Üniversitesinde eğitim görmek için ülkeye girmesini engelleyen" adımına ilişkin kararını açıkladı.

Federal yargıç Burroughs, Trump yönetiminin "saygın bir akademik kuruluşu kontrol etmek için bu hatalı çabasının" ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtti.

İfade ve düşünce özgürlüğünün korunması gerektiğini ve davanın bununla ilgili olduğunu ifade eden Burroughs, Trump yönetiminin kararını durdurdu.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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