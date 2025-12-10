Haberler

ABD, vize muafiyeti sağladığı ülkelerden gelecek turistlerin sosyal medya geçmişine bakmayı planlıyor

Güncelleme:
ABD, vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelen turistlerin sosyal medya hesaplarındaki verileri son 5 yıl boyunca inceleme planları yapıyor. Yeni düzenleme ile başvuru sahiplerinden daha fazla bilgi talep edilecek.

ABD, aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelecek turistlerin, son 5 yıla kadar uzanan sosyal medya verilerini incelemeyi planlıyor.

The New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza, vize muafiyeti programına dahil olan ülkelerden gelecek turistlere uygulamayı planladığı yeni tedbirleri yayımladı.

Aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu 42 ülkeden vatandaşların dijital seyahat izni aldıkları sürece ABD'de vizesiz 90 güne kadar kalmasına izin veren programa yönelik yeni plan, başvuru yapan kişilerden istenen bilgilerin kapsamının genişletilmesini öngörüyor.

Planın kabul edilmesi halinde, olası ziyaretçilerden sosyal medya hesaplarında son 5 yıla kadar verilerin yanı sıra son 10 yıla ait e-posta adreslerini ve aile üyelerinin isim, doğum tarihi, ikamet yerleri gibi bilgileri sağlaması da istenecek.

Mevcut sistemde, vize muafiyetine sahip ülkelerden başvuru yapanlar, iletişim bilgilerini vererek 40 dolar karşılığında dijital seyahat izni programına kayıt yaptırıyor ve izinleri 2 yıl geçerli oluyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
