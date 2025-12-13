Haberler

NYT: El konulan petrol tankeri Venezuela'nın Küba'ya desteğinin bir parçası

Güncelleme:
New York Times, Venezuela açıklarında ABD tarafından el konulan petrol tankerinin, Caracas hükümetinin Küba'yı desteklemesine yönelik faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. 'Skipper' adlı tankerin 2 milyon varil ham petrol taşıdığı ve sonrasında Asya'ya yönlendiği iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesi, ABD tarafından Venezuela açıklarında el konulan petrol tankerinin, Caracas hükümetinin Küba'yı destekleme çabalarının bir parçası olduğunu iddia etti.

Gazetenin Venezuela petrol endüstrisinden kaynaklara ve bazı belgelere dayandırdığı haberinde, Venezuela açıklarında el konulan petrol tankerinin, ülkenin Küba'yı destekleme çabalarının bir parçası olarak faaliyet gösterdiği ileri sürüldü.

Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) iç verilerinin kaynak gösterildiği haberde, "Skipper" adlı tankerin 4 Aralık'ta ülkeden ayrıldığı, yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıdığı ve tankerin varış noktasını Küba'nın Matanzas Limanı olarak gösterdiği belirtildi.

Nakliye veri şirketi Kpler'e göre ise tankerin yola çıktıktan iki gün sonra taşıdığı petrolün tahmini olarak 50 bin varilini, "Neptune 6" adlı başka bir gemiye aktardığı, sonrasında ise bu geminin Küba'ya doğru yol aldığı ifade edildi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi bir ABD'li yetkiliye göre, "Skipper"in bu transferin ardından tankerdeki petrolün büyük çoğunluğuyla Asya'ya doğru yola çıktığı kaydedildi.

Tankerin petrolü naklettikten sonra Çin'e doğru yol aldığı iddiası

Habere göre, PDVSA'ya yakın bir kaynak, tankerin "Neptune 6"ya petrol naklettikten sonra Çin'e doğru yola çıktığını öne sürdü.

İsimsiz kalmak koşuluyla konuşan bir İran Petrol Bakanlığı üst düzey yetkilisi de "Skipper"ın, daha önce dört yıl boyunca İran petrolünü Suriye ve Çin'e nakletmek için kullanıldığını iddia etti.

Venezuela hükümetine yakın ismi verilmeyen kaynaklar, Küba'ya tahsis edilen petrolün çoğunun Çin'e satıldığını, bu satıştan elde edilen gelirin Küba'ya döviz kaynağı sağladığını ileri sürdü.

Kaynaklar, Küba ve Venezuela arasındaki petrol akışını yöneten ana kişinin son birkaç yılda Venezuela petrolünün en büyük tüccarlarından biri haline gelen Panamalı iş adamı Ramon Carretero olduğunu iddia etti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan Carretero, NYT'nin sorularına yanıt vermedi.

PDVSA belgelerine göre, el konulan tanker "Skipper", Küba'nın devlet petrol ticaret şirketi Cubametales ve Carretero ile bağlantılı bir petrol ticaret şirketi tarafından ortaklaşa sözleşme yapılan petrolü taşıyordu.

"Skipper" adlı tankere 10 Aralık'ta Venezuela açıklarında ABD tarafından el konulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
