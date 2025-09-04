ABD, Venezuela'nın Geçici Koruma Statüsü'nü Yenilemeyecek

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Venezuela vatandaşlarına 2021'de verilen ve 10 Eylül itibarıyla süresi dolacak Geçici Koruma Statüsü'nün (TPS) yenilenmeyeceğini duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının sitesinden, Venezuela vatandaşlarına 2021'de verilen TPS'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Venezuela'nın düzensiz göçü tetiklemedeki önemli rolü ve Geçici Koruma Statüsü'nün yarattığı açık mıknatıs etkisi göz önüne alındığında, Venezuela vatandaşları için TPS'nin sürdürülmesi veya genişletilmesi, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin güney sınırımızın güvenliğini sağlama ve göçü etkili şekilde yönetme çabalarını doğrudan baltalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Venezuela vatandaşlarının ABD'de geçici olarak kalmasına izin verilmesinin ülke çıkarlarıyla uyuşmadığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin, ülkeden ayrılışlarında ücretsiz uçak bileti ve 1000 dolarlık "çıkış avansı" elde etmek için ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimine ait "CBP Home" uygulamasını kullanabileceği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, bu kararı, diğer ABD kurumlarıyla görüştükten sonra, ulusal çıkarlara aykırı olduğu gerekçesiyle uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğini düşünerek aldığı aktarıldı.