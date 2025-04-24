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ABD, Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine terör suçlaması yöneltti

ABD, Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine terör suçlaması yöneltti
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ABD Adalet Bakanlığı, Jose Enrique Martinez Flores adlı Tren de Aragua üyesini 'terör örgütüne yardım sağlamakla' suçladı. 24 yaşındaki Flores, uluslararası uyuşturucu ticareti ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla karşı karşıya kalabilir.

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump yönetiminin "yabancı terör örgütü" listesine eklediği Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesinin bir mensubunu ilk defa "terör örgütüne yardım sağlamakla" suçladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 Mart'ta Trump yönetiminin talebiyle Kolombiya'da gözaltına alınan Tren de Aragua üyesi 24 yaşındaki Jose Enrique Martinez Flores'e yönelik iddianame hazırlandığı belirtildi.

İddianamede, Flores uluslararası uyuşturucu ticaretine karışmanın yanı sıra "terör örgütüne yardım sağlamak ve yataklıkla" itham edildi.

Flores'in hüküm giymesi durumunda, 10 milyon dolar para ve müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Adalet Bakanı Pam Bondi, Tren de Aragua'nın bir sokak çetesi olmadığını, kökünün önceki yönetime dayanan "yapılanmış bir terör örgütü" olduğunu ifade etti.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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