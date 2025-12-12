Haberler

Beyaz Saray: Venezuela Yakınlarında Ele Geçirilen Tankerdeki Petrole El Koymayı Düşünüyoruz

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ordusunun Venezuela kıyılarında ele geçirdiği bir tankerdeki petrole el koymayı düşündüğünü açıkladı. Bu durum, ABD ve Venezuela arasındaki gerginliği artırabilir.

WASHINGTON, 12 Aralık (Xinhua) -- Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ordusunun çarşamba günü Venezuela kıyıları yakınında ele geçirdiği tankerdeki petrole el koymayı düşündüklerini söyledi.

Birçok medya kuruluşunda perşembe günü yer alan ve Beyaz Saray yetkililerine atıfta bulunulan haberlerde, Trump yönetiminin önümüzdeki haftalarda Venezuela yakınlarındaki yaptırım uygulanan petrol tankerlerini hedef alan benzer eylemlerde bulunabileceği bildirilmişti.

Leavitt perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray'ın gelecekteki eylemlerine ilişkin soruları yanıtlamadı. Ele geçirilen tankerin, ABD'deki bir limana götürüleceğini ve an itibarıyla el koyma sürecinin devam ettiğini belirten Leavitt, "ABD petrole el koyma niyetinde. Ancak bununla ilgili yasal bir süreç var ve bu yasal süreç izlenecek" dedi.

Leavitt, ele geçirilen tanker hakkında ise, "Bu, bildiğiniz gibi yaptırım uygulanan bir yapı olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yaptırıma tabi karaborsa petrol taşıdığı bilinen gölge bir gemi" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında, Genel Sekreter'in ABD ile Venezuela arasında tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu ifade etti. Haq, "Tüm aktörleri, karşılıklı gerginliği daha da tırmandırabilecek ve hem Venezuela hem de bölgede istikrarı bozabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD yaklaşık dört aydır Karayipler'de, çoğu Venezuela kıyılarında olmak üzere askeri varlığını önemli ölçüde artırmış durumda. ABD, bununla uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi hedeflediğini belirtirken, Venezuela ise bunu Karakas'ta rejim değişikliği gerçekleştirmeye yönelik üstü kapalı bir girişim olarak kınamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
