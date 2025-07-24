ABD ve Ürdün Dışişleri Bakanları Suriye'deki Ateşkesi Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Suriye'nin Süveyda ilinde sağlanan ateşkesi değerlendirdi. Görüşmede, diyalog ihtiyacının yanı sıra bölgedeki güvenlik konuları da ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmesinde Suriye'nin Süveyda ilinde sağlanan ateşkesi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığından, Rubio ve Safadi'nin görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye'nin güneyindeki mevcut krizin ele alınması için diyalog ihtiyacını ve tüm taraflardaki sivillerin korunmasının önemini vurguladı.

Rubio, Ürdünlü mevkidaşıyla, İsrail'in işgali altındaki Gazze ve Batı Şeria da dahil olmak üzere bölgedeki güvenlik konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca Rubio, Dışişleri Bakanı Safadi'ye Ürdün'ün bölgesel güvenlik ve istikrarı ilerletmedeki liderliği için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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