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ABD ve Ukrayna Yeni Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmzaladı

ABD ve Ukrayna Yeni Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmzaladı
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ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna ile tarihi bir ekonomik ortaklık kurdu. Anlaşma, iki ülkenin işbirliği içinde Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmayı hedefliyor.

WASHINGTON, 1 Mayıs (Xinhua) -- ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna ile ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu'nu kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada, "Bu ekonomik ortaklık, iki ülkenin, ortak varlık, yetenek ve kabiliyetlerinin Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmasını sağlamak üzere işbirliği içinde çalışmak ve birlikte yatırım yapmak üzere konumlanmasını sağlıyor" denildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "tarihi ekonomik ortaklık" olarak nitelediği anlaşmanın, ABD hükümetinin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkeze alan barış sürecine bağlı olduğu konusunda Rusya'ya verilen bir mesaj olduğunu söyledi.

Açıklamada hem ABD hem de Ukrayna'nın, ekonomik ortaklığı hızla faaliyete geçireceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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