ABD ve Ukrayna Liderlerinden Barış Planı Üzerine Görüşme

NEW ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik barış planıyla ilgili telefonda görüştükleri bildirildi.

ABD merkezli Axios haber sitesinin, görüşmeden bilgisi olan 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre, telefon konuşmasının "söz konusu yeni plan hakkında şu ana kadar en üst düzey görüşme olduğuna" dikkat çekildi.

Kaynaklar, telefon görüşmesinde Zelenski'nin, Trump yönetimine müzakereye hazır olduğunu söylediğini ancak Beyaz Saray'ın Şükran Günü'ne kadar Ukrayna tarafının imza atması için baskı yaptığını belirtti. ABD'de kasımın son perşembe günü kutlanan Şükran Günü, bu yıl 27 Kasım'a denk geliyor.

Barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu

Donald Trump yönetimince hazırlanan Ukrayna- Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisinin Kiev'e sunulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Ukrayna yönetiminin, söz konusu 28 maddelik barış planında yer alan, Kiev'in doğudaki ek topraklardan vazgeçme ve NATO'ya asla katılmayacağını kabul etme gibi maddelerden ötürü plandaki birçok noktaya itiraz ettiği öne sürülmüştü.