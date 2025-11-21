Haberler

ABD ve Ukrayna Liderlerinden Barış Planı Üzerine Görüşme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırlanan 28 maddelik barış planı hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy, Trump yönetimine müzakereye hazır olduğunu belirtirken, Beyaz Saray'ın Ukrayna'nın planı imzalaması için baskı yaptığı ifade edildi.

NEW ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik barış planıyla ilgili telefonda görüştükleri bildirildi.

ABD merkezli Axios haber sitesinin, görüşmeden bilgisi olan 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre, telefon konuşmasının "söz konusu yeni plan hakkında şu ana kadar en üst düzey görüşme olduğuna" dikkat çekildi.

Kaynaklar, telefon görüşmesinde Zelenski'nin, Trump yönetimine müzakereye hazır olduğunu söylediğini ancak Beyaz Saray'ın Şükran Günü'ne kadar Ukrayna tarafının imza atması için baskı yaptığını belirtti. ABD'de kasımın son perşembe günü kutlanan Şükran Günü, bu yıl 27 Kasım'a denk geliyor.

Barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu

Donald Trump yönetimince hazırlanan Ukrayna- Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisinin Kiev'e sunulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Ukrayna yönetiminin, söz konusu 28 maddelik barış planında yer alan, Kiev'in doğudaki ek topraklardan vazgeçme ve NATO'ya asla katılmayacağını kabul etme gibi maddelerden ötürü plandaki birçok noktaya itiraz ettiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.