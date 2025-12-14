Haberler

ABD ile Ukrayna heyetleri, barış planı önerisini görüşmek üzere Berlin'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile Ukrayna'dan üst düzey heyetler, Almanya'nın başkenti Berlin'de barış planı önerisini ele almak üzere bir araya geldi. Görüşmelere ABD'nin önemli temsilcileri ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy katılacak.

ABD ile Ukrayna'dan üst düzey heyetlerin, barış planı önerisini ele almak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldikleri bildirildi.

Alman Haber Ajansına göre (DPA) ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner, sabah saatlerinde Berlin'in merkezindeki otele giriş yaptı.

Ukraynalı heyet, Başbakan Friedrich Merz'in dışişleri ve güvenlik politikası danışmanı Günter Sautter tarafından Başbakanlık'ta karşılandı.

Sautter ve Ukraynalı ekip, görüşmek üzere ABD heyetinin bulunduğu otele gitti.

ABD ordusunda görevli General Alexus Grynkewich de Berlin'e geldi. Sözcüsüne göre Grynkewich, Trump'ın barış girişimleri kapsamında ABD'li müzakerecilere askeri danışmanlık yapmak üzere görüşmelerde yer alıyor.

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de görüşmelere sonradan katılması bekleniyor.

Zelenskiy'nin yarın Berlin'de Şansölye Merz ve diğer Avrupalı liderlerle de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Witkoff, ay başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Putin, müzakerelere açık olduğunu belirtmiş ancak Rusya'nın sahadaki stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek

Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
title