ABD ve Ukrayna Cenevre'de Barış Görüşmelerinde İlerleme Sağladı

(ANKARA) - ABD ve Ukrayna temsilcileri, Cenevre'de yapılan görüşmelerin son derece verimli geçtiğini ve güncellenmiş bir barış çerçevesi taslağı üzerinde ilerleme sağlandığını açıkladı. Kiev, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış çabalarına duyduğu minnettarlığı yinelerken, sürecin Avrupa ortaklarının katılımıyla devam edeceğini bildirdi.

ABD ve Ukrayna temsilcileri, dün ABD'nin barış önerisini ele almak üzere Cenevre'de bir araya geldi. Taraflar, görüşmelerin yapıcı, odaklı ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, "adil ve kalıcı barış" hedefi doğrultusunda ortak kararlılığın yeniden teyit edildiğini açıkladı.

Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada, istişarelerin son derece verimli geçtiği ve pozisyonların uyumlaştırılması konusunda kayda değer ilerleme sağlandığı ifade edildi. Taraflar, gelecekte varılacak herhangi bir anlaşmanın Ukrayna'nın egemenliğini bütünüyle koruması ve sürdürülebilir bir barış sağlaması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda güncellenmiş ve daha rafine bir barış çerçevesi taslağının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna heyetinin, ABD'nin ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı ve can kayıplarını sonlandırmaya yönelik "yorulmak bilmez çabaları" için duyduğu minnettarlığı tekrar dile getirdiği kaydedildi. ABD ve Ukrayna, önümüzdeki günlerde ortak öneriler üzerinde yoğun şekilde çalışmayı sürdürecek. Sürecin ilerleyen aşamalarında Avrupa'daki ortaklarla da yakın temas kurulacağı ifade edildi. Nihai kararların iki ülke liderleri tarafından verileceği bildirildi.

Gelişmelerin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cenevre'deki ilk oturumun tamamlandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Yermak, "Değerli Amerikan heyeti ile çok verimli bir ilk oturum geçirdiğimizi teyit etmek isterim. Adil ve kalıcı bir barışa doğru ilerliyoruz" dedi.

Ukrayna halkının barışı "herkesten çok hak ettiğini ve istediğini" vurgulayan Yermak, Başkan Donald Trump ve ekibine "kararlılıkları için içten teşekkür" etti. Gün içinde Avrupa ortaklarının da katılacağı ikinci toplantının yapılacağını belirten Yermak, "Ortak öneriler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Son kararları cumhurbaşkanlarımız verecek" ifadelerini kullandı.