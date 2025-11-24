Haberler

ABD ve Ukrayna Cenevre'de Barış Görüşmelerinde İlerleme Sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve Ukrayna temsilcileri, Cenevre'deki görüşmelerde barış çerçevesi taslağında önemli ilerlemeler kaydettiklerini açıkladılar. Ukrayna Cumhurbaşkanı, barış sürecinde ABD'ye olan minnettarlığını ifade etti.

(ANKARA) - ABD ve Ukrayna temsilcileri, Cenevre'de yapılan görüşmelerin son derece verimli geçtiğini ve güncellenmiş bir barış çerçevesi taslağı üzerinde ilerleme sağlandığını açıkladı. Kiev, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış çabalarına duyduğu minnettarlığı yinelerken, sürecin Avrupa ortaklarının katılımıyla devam edeceğini bildirdi.

ABD ve Ukrayna temsilcileri, dün ABD'nin barış önerisini ele almak üzere Cenevre'de bir araya geldi. Taraflar, görüşmelerin yapıcı, odaklı ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, "adil ve kalıcı barış" hedefi doğrultusunda ortak kararlılığın yeniden teyit edildiğini açıkladı.

Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada, istişarelerin son derece verimli geçtiği ve pozisyonların uyumlaştırılması konusunda kayda değer ilerleme sağlandığı ifade edildi. Taraflar, gelecekte varılacak herhangi bir anlaşmanın Ukrayna'nın egemenliğini bütünüyle koruması ve sürdürülebilir bir barış sağlaması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda güncellenmiş ve daha rafine bir barış çerçevesi taslağının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna heyetinin, ABD'nin ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı ve can kayıplarını sonlandırmaya yönelik "yorulmak bilmez çabaları" için duyduğu minnettarlığı tekrar dile getirdiği kaydedildi. ABD ve Ukrayna, önümüzdeki günlerde ortak öneriler üzerinde yoğun şekilde çalışmayı sürdürecek. Sürecin ilerleyen aşamalarında Avrupa'daki ortaklarla da yakın temas kurulacağı ifade edildi. Nihai kararların iki ülke liderleri tarafından verileceği bildirildi.

Gelişmelerin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cenevre'deki ilk oturumun tamamlandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Yermak, "Değerli Amerikan heyeti ile çok verimli bir ilk oturum geçirdiğimizi teyit etmek isterim. Adil ve kalıcı bir barışa doğru ilerliyoruz" dedi.

Ukrayna halkının barışı "herkesten çok hak ettiğini ve istediğini" vurgulayan Yermak, Başkan Donald Trump ve ekibine "kararlılıkları için içten teşekkür" etti. Gün içinde Avrupa ortaklarının da katılacağı ikinci toplantının yapılacağını belirten Yermak, "Ortak öneriler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Son kararları cumhurbaşkanlarımız verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.