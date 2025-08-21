ABD ve Türkmenistan Ekonomik İlişkilerini Güçlendirme Kararlılığını Vurguladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Ayrıca bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi ve entegrasyon konusunda da işbirliği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun, Türkmen mevkidaşı Meredov'u başkent Washington'da ağırladığı bildirildi.

Görüşmede, ABD ve Türkmenistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Açıklamada, bölgesel entegrasyonun "C5+1" formatındaki Orta Asya-ABD Dışişleri Bakanları Toplantısı aracılığıyla teşvik edilmesi konusunda mutabık kalındığı, ayrıca bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi hususunda da görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

Rubio'nun İsrail-İran çatışması sırasında İran'dan tahliye edilen ABD vatandaşlarına sağladığı yardımlar için Türkmenistan'a teşekkür ettiği vurgulandı.

11. ABD-Türkmenistan yıllık ikili istişaresi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada ise Meredov'un, ABD'nin Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı John Mark Pommersheim ile ABD ve Türkmenistan arasındaki yıllık ikili istişarelerin 11'incisini gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, yaptığı açıklamada Washington'un, Türkmenistan'ı ABD ile ikili ve bölgesel güvenlik konularında işbirliğini artırmaya teşvik ettiğini kaydetti.

Pigott, "ABD, Türkmenistan ile ortak zorlukların üstesinden gelmek ve gelecek yıl ikili ilişkilerde yeni başarıları kutlamak için işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

Bakan Şimşek'in affı yok: Bunu yapan artık 3 katı ceza ödeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle

Kerem Aktürkoğlu'ndan olay hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.