ABD ve Türkiye Katar'a Destek Veriyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Suriye Özel Temsilcisi olarak Hakan Fidan ile Doha'da bir araya geldi ve iki ülkenin Katar'a desteğini açıkladı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Katar'ın başkenti Doha'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü duyurdu. Barrack, "Hem ABD hem de Türkiye olarak Katar'a desteğimizi ifade etmek için buradayız" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doha'da Hakan Fidan ile kısaca görüştüm ve konuştum. Hem ABD hem de Türkiye olarak Katar'a desteğimizi ifade etmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

