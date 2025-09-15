ABD ve Türkiye Katar'a Destek Veriyor

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Katar'ın başkenti Doha'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü duyurdu. Barrack, "Hem ABD hem de Türkiye olarak Katar'a desteğimizi ifade etmek için buradayız" açıklamasında bulundu.

