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ABD ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

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ABD ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, bin Ferhan ile Blinken telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkiler, ilişkileri güçlendirme yolları ve çeşitli iş birliği alanlarının ele alındığı görüşmede, ortak önemi haiz konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 16 Temmuz'da Körfez İşbirliği Konseyine üye ülkeler, Mısır, Irak ve Ürdün'ün yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Yakoota Al Ahmad - Güncel

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