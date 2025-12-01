Haberler

ABD ve Suriye Ortak Operasyonuyla DEAŞ Silah Depoları İmha Edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve Suriye İçişleri Bakanlığı, 24–27 Kasım tarihlerinde ortak operasyonlarda DEAŞ'a ait 15'ten fazla silah deposunu tespit ederek imha etti. Operasyon, DEAŞ'ın yeniden yapılanma girişimlerini engellemeyi hedefliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, 24–27 Kasım tarihleri arasında Suriye'nin güneyinde düzenlenen ortak operasyonlarda DEAŞ'a ait 15'ten fazla silah deposunu tespit ederek imha etti.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonların Suriye İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde yürütüldüğü ve bölgede DEAŞ'ın yeniden yapılanma girişimlerine karşı önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında, havan ve roket mühimmatları, çeşitli çaplarda silahlar, makineli tüfekler, tanksavar mayınları ile patlayıcı düzenek yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği bildirildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, yapılan operasyonların DEAŞ'ın bölgede yeniden güç kazanmasını engellemeyi amaçladığını vurgulayarak, "Bu başarılı operasyon, örgütün saldırı kapasitesini daha da zayıflatmıştır. DEAŞ'ın ABD ve müttefiklerine yönelik tehdit oluşturacak düzeye ulaşmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye'nin DEAŞ'a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurmuştu.

Suriye hükümeti, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılan 90. ortak olmuştu.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
