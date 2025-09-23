ABD ve Suriye İşbirliği: Yaptırımların Kaldırılması ve Bölgesel Güvenlik Üzerine Görüşmeler

NEW Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, New York'ta gerçekleştirdikleri görüşmede, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması ve Suriye'nin istikrarına ilişkin başlıklar dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Şara ile Dışişleri Bakanı Rubio'nun bir araya geldikleri belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecinin, Suriye'nin istikrarlı ve egemen bir ülke kurması noktasında bir fırsat olduğunun vurgulandığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "İki taraf, devam eden terörle mücadele çabaları, kayıp Amerikalıların bulunması için yapılan çalışmalar ve daha fazla bölgesel güvenlik sağlanmasında İsrail-Suriye ilişkilerinin önemi hakkında görüş alışverişinde bulundu." bilgisine yer verildi.