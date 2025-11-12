Haberler

ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları Bölgesel İstikrarı Görüştü

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları ile bir araya gelerek bölgesel istikrar, terörle mücadele ve Suriye'deki kayıp Amerikalılar konularını görüştüğünü açıkladı. Toplantıda Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a katılımı da ele alındı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad eş-Şeybani ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'de bir araya gelerek bölgesel istikrar, terörle mücadele ve Suriye'de kayıp Amerikalıların durumu konularını görüştüğünü açıkladı. Pigott, toplantıda, Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a katılımı ve yeniden inşa çabalarının da ele alındığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve  Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'deki görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Devlet Başkanı Ahmed al-Sharaa'nın Beyaz Saray'a yaptığı tarihi ikili ziyaretin ardından Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad eş-Şeybani ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Bakanlar, bölgesel istikrar ve güvenliği güçlendirme fırsatlarını ve Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a 90'ıncı üye olarak katılması da dahil olmak üzere devam eden terörle mücadele çabalarını görüştüler. Ayrıca, Suriye'de kayıp Amerikalıların bulunması için devam eden çabaları da ele aldılar. Bakan, Başkan Trump'ın Suriye halkına barış ve refah şansı verme taahhüdünü ve Suriye'nin yeniden inşa çabalarını desteklemek için bölgesel ortaklığın önemini vurguladı."

