ABD ve Singapur, savunma sanayi ürünlerinin tedarikinde birbirlerine öncelik tanıyacaklarını duyurdu. Anlaşma ile tedarik zincirinde yaşanacak aksaklıklarda öncelikli olarak birbirlerine yardımcı olacaklar.

ABD ve Singapur, savunma sanayi ürünlerinin tedarikinde birbirlerine öncelik tanıyacak.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı Satın Alma ve Sürdürme Müsteşarı ile Singapur Savunma Geliştirme Sekreteri, savunma ürünlerinin öncelikli tedariki için anlaşma imzaladı.

Taraflar, anlaşma kapsamında, tedarik zincirinde yaşanacak beklenmedik aksaklıklarda birbirlerine öncelik verecek.

Anlaşmayla her iki ülkenin savunma sanayi ihtiyaçlarının karşılanması için öncelikli talep hakkına sahip olması da hedefleniyor.