ABD ve Singapur Arasındaki Askeri İşbirliği Gelişiyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Singapur Savunma Bakanı Chan Chun Sing, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ve Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik konularını ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Hegseth, Singapurlu mevkidaşı Chan'ı başkent Washington'da Bakanlık binasında ağırladı.

Hegseth, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar ve Hint-Pasifik'te caydırıcılığın sürdürülmesi açısından "kritik öneme" sahip olduğunu belirtti.

ABD ile Singapur'un, 1980'den bu yana düzenlenen çeşitli ortak tatbikatlarda birlikte yer aldığına değinen Hegseth, "Her yıl 1000'den fazla askerinizin ülkemizde eğitim görmesinden gurur duyuyoruz ve gelecek yıllarda Singapurlu F-35 pilotlarını burada ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Hegseth, Singapur'un ilk teslimatı 2026'da yapılması beklenen 12 "F-35B" ile 8 "F-35A" olmak üzere 20 uçak satın alacağına da işaret etti.

Bakan Chan de Singapurlu pilotların ABD'nin Arkansas eyaletinde F-35 eğitimi alacak olmasını "yeni bir yolculuğun başlangıcı" olarak nitelendirerek iki ülke arasındaki ortak çıkarları ilerletme konusundaki kararlılığını vurguladı.

ABD ziyareti kapsamında Chan, Idaho'daki Forging Sabre tatbikatına katılan askerleri ve Texas eyaletindeki Fort Worth F-35 üretim tesisini de ziyaret edecek.