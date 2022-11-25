ABD ve Rusya kara harekâtına karşı, Türkiye 'hodri meydan' der mi?
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ABD ve Rusya, Suriye'ye harekata karşı, Türkiye 'hodri meydan' der mi?Erdoğan mı değişti Sisi mi?Esad'la görüşmenin güçlükleri neler?
ABD ve Rusya, Suriye'ye harekata karşı, Türkiye 'hodri meydan' der mi?
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Kaynak: DailyMotion.com / Güncel