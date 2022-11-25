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ABD ve Rusya kara harekâtına karşı, Türkiye 'hodri meydan' der mi?

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ABD ve Rusya, Suriye'ye harekata karşı, Türkiye 'hodri meydan' der mi?Erdoğan mı değişti Sisi mi?Esad'la görüşmenin güçlükleri neler?

ABD ve Rusya, Suriye'ye harekata karşı, Türkiye 'hodri meydan' der mi?

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Barçın Yinanç ve Metin Kaan Kurtuluş, Dış Politikayla İçli Dışlı'da yorumladı.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Türkiye Suriye Rusya Güncel Haberler

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