ABD ve Polonya Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna Savaşı'na Çözüm İçin Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile yaptığı görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Sikorski, telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi hususunda daha fazla işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Bakan Rubio, Ukraynalı ve Rus yetkililere sunulan barış teklifinin kabul edilmesini ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasını umduğunu ifade etti.

Avrupa'nın uluslararası güvenliğe daha fazla kaynak ayırması gerektiğini belirten Marco Rubio, Polonya'nın savunma yatırımlarını diğer Avrupa ülkelerine örnek gösterdi.