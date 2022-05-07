ABD ve Pakistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri güçlendirmeyi görüştü - Haberler

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ABD ve Pakistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri güçlendirmeyi görüştü

AA - Kasım İleri - Güncel
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ABD ve Pakistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri güçlendirmeyi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getirdiği bildirildi.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Zerdari ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, Bakan Blinken'ın "geniş tabanlı ikili ilişkileri güçlendirme arzusunu yinelediğine dikkati çekti.

Blinken'ın ABD ve Pakistan'ın Afgan istikrarı ve terörle mücadele konusundaki taahhüdünün altını çizdiğini belirten Price, "Bakan ve Dışişleri Bakanı ayrıca ticaret ve yatırım, iklim, enerji, sağlık ve eğitim konularında devam eden katılımı vurguladı. Bu yıl ABD-Pakistan ilişkilerinin 75. yıl dönümü ve iş birliğimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Kasım İleri - Güncel

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