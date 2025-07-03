ABD ve Meksika Güvenlik İşbirliğini Güçlendirmeye Karar Verdi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile yaptığı telefon görüşmesinde, güvenlik işbirliğinin önemini vurguladı ve bölgedeki suç ile terör örgütleriyle mücadelede karşılıklı taahhütlerini teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile yaptığı telefon görüşmesinde, güvenlik alanında ikili işbirliğini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rubio ve de la Fuente telefonda konuştu.

Görüşmede, güvenlik alanında ikili işbirliğinin önemine işaret eden taraflar, bölgedeki "suç ve terör örgütleri"yle mücadele için karşılıklı taahhütlerini teyit etti.

Taraflar, Kuzey Amerika'nın ekonomik güvenlik ve refahını her iki ülkenin de çıkarına olacak şekilde geliştirme yönündeki kararlılıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından Meksikalı kartelleri terör örgütü ilan etmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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