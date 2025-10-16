ABD ve Meksika Dışişleri Bakanları Ortak Güvenlik Hedefleri İçin Bir Araya Geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente, ikili ilişkiler, sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı, düzensiz göç ve ekonomik kalkınma konularını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, başkent Washington'da de la Fuente ile bir araya geldi.

Görüşmede, sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı, düzensiz göç ve ekonomik kalkınma konularını ele alan taraflar, ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda ilerlemek için işbirliğini artırmada mutabık kaldı.

Rubio, görüşmede, ABD'nin büyük sorunların çözümünde Meksika ile işbirliğine önem verdiğini belirtti.