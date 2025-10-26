ABD ve Malezya'dan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ABD Başkanı Donald Trump, ikili ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmaya imza attı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Trump ve Enver'in görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, iki liderin ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmayı imzaladığı belirtilerek, bunun ülkeler arasındaki işbirliğinin "kalıcı göstergesi" olduğuna dikkati çekildi.

ABD'nin Malezya'nın en büyük ticaret ortakları ve en önde gelen yatırımcıları arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, 2024'te iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 71 milyar dolar olarak kaydedildiği aktarıldı.

ABD ve Malezya'dan ticaret anlaşması

Taraflar, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanında karşılıklı ticaret anlaşması da imzaladı.

ABD-Malezya Karşılıklı Ticaret Anlaşması Ortak Bildirisine göre, Malezya, ABD'ye kritik mineraller ve nadir toprak elementleri ihracatında kısıtlama veya kota uygulamaktan kaçınacak.

İki ülke arasındaki ticari anlaşmalar arasında 30 uçak alımı ve ek 30 uçak seçeneği, yarı iletken ve uzay-havacılık bileşenleriyle veri merkezi ekipmanlarının alımı, yıllık 5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz alımı ve kömür ile telekomünikasyon ürünleri alımları bulunuyor.

Trump, göreve başlamasından bu yana bölgeye yaptığı ilk ziyaret çerçevesinde Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük geziye başladı.