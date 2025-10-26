Haberler

ABD ve Malezya'dan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke ilişkilerini 'kapsamlı stratejik ortaklık' seviyesine yükselten bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma ile ticaret ve yatırım alanında önemli adımlar atıldı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ABD Başkanı Donald Trump, ikili ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmaya imza attı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Trump ve Enver'in görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, iki liderin ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmayı imzaladığı belirtilerek, bunun ülkeler arasındaki işbirliğinin "kalıcı göstergesi" olduğuna dikkati çekildi.

ABD'nin Malezya'nın en büyük ticaret ortakları ve en önde gelen yatırımcıları arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, 2024'te iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 71 milyar dolar olarak kaydedildiği aktarıldı.

ABD ve Malezya'dan ticaret anlaşması

Taraflar, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanında karşılıklı ticaret anlaşması da imzaladı.

ABD-Malezya Karşılıklı Ticaret Anlaşması Ortak Bildirisine göre, Malezya, ABD'ye kritik mineraller ve nadir toprak elementleri ihracatında kısıtlama veya kota uygulamaktan kaçınacak.

İki ülke arasındaki ticari anlaşmalar arasında 30 uçak alımı ve ek 30 uçak seçeneği, yarı iletken ve uzay-havacılık bileşenleriyle veri merkezi ekipmanlarının alımı, yıllık 5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz alımı ve kömür ile telekomünikasyon ürünleri alımları bulunuyor.

Trump, göreve başlamasından bu yana bölgeye yaptığı ilk ziyaret çerçevesinde Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük geziye başladı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar

Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti

Erdoğan ile DEM heyeti arasındaki kritik görüşmede tarih değişti
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.