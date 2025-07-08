ABD ve Lübnan Askeri İlişkileri Güçleniyor

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri görüştü. Görüşmeye ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da katıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Lübnan ordusunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Barrack, Genelkurmay Başkanı Heykel ile Beyrut'un El-Yerze bölgesinde bir araya geldi.

Barrack'a ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da eşlik etti.

Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki genel durum ile mevcut gelişmeler ele alındı.

Görüşmeye dair ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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