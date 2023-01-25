ABD ve Kazakistan arasında insan hakları ve demokratik reformlar toplantısı yapıldı

Kazakistan İnsan Hakları ve Demokratik Reformlar toplantısında, karşılıklı çıkarlar ve ortak değerler üzerine inşa edilmiş işbirliğini güçlendirmenin önemine vurgu yapıldı.

ABD- Kazakistan İnsan Hakları ve Demokratik Reformlar toplantısında, karşılıklı çıkarlar ve ortak değerler üzerine inşa edilmiş işbirliğini güçlendirmenin önemine vurgu yapıldı.

ABD- Kazakistan İnsan Hakları ve Demokratik Reformlar Üst Düzey Diyalog toplantılarının ikincisi ABD'nin Başkenti Washington'da gerçekleştirildi.

Toplantıda ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi, ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya, Kazakistan heyetine Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Erzhan Kazykhan başkanlık etti.

Heyetler arasındaki toplantının ardından iki ülke ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD ve Kazakistan Cumhuriyeti, hukukun üstünlüğünü, demokratik yönetişimi ve insan haklarını desteklemek için karşılıklı çıkarlar ve ortak değerler üzerine kurulu işbirliğine olan güçlü bağlılıklarını yeniden teyit ettiler." denildi.

ABD'nin, Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev'in "insan haklarına ve demokratik ilke ve kurumlara dayanan geniş kapsamlı siyasi ve sosyo-ekonomik reformlarını" desteklediği ifade edilen açıklamada, heyetlerin Kazakistan'daki siyasi reformlarda kaydedilen ilerleme, yargı ve kolluk kuvvetlerinin reformu, işçi hakları, toplum cinsiyete dayalı şiddetle mücadele, kadınların ekonomik güvenliği ve engellilerin haklarına yönelik çalışmaları ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke arasında bir sonraki İnsan Hakları ve Demokratik Reformlar Üst Düzey Diyalog toplantısının 2024'te Astana'da yapılmasına karar verildiği bilgisine yer verildi.