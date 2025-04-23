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ABD ve Katar Dışişleri Bakanları Gazze ve Suriye'deki Durumu Görüştü

ABD ve Katar Dışişleri Bakanları Gazze ve Suriye'deki Durumu Görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze, Lübnan ve Suriye'deki güvenlik ve ekonomik işbirliği konularını ele aldı. Ayrıca, Afganistan'daki bir ABD vatandaşının serbest bırakılması için teşekkürde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinde Gazze, Lübnan ve Suriye'deki durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Rubio ve Al Sani'nin başkent Washington'daki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanların yakın güvenlik ve ekonomik işbirliğini görüştüğü bildirilen açıklamada, Gazze, Lübnan ve Suriye'deki bölgesel zorluklara ilişkin ortak çabaların da ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Rubio'nun, Afganistan'da gözaltında tutulan ABD vatandaşı Faye Hall'un serbest bırakılması konusundaki çabaları nedeniyle Al Sani'ye teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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