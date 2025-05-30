ABD ve Katar'dan Suriye'ye Yatırım Vizyonu

ABD ve Katar'dan Suriye'ye Yatırım Vizyonu
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, İstanbul'da Katar Devlet Bakanı ile bir araya gelerek Suriye'nin geleceği ve 7 milyar dolarlık enerji anlaşması hakkında görüşmelerde bulundu.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, İstanbul'da Katar Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ile bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Katar Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ile İstanbul'daki görüşmesine ilişkin olarak, "Devlet Bakanı Al-Khulaifi Ekselansları ile İstanbul'da bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi kaderini tayin eden müreffeh bir Suriye vizyonunu ele aldık. 7 milyar dolarlık enerji anlaşması sadece bir başlangıç. Katar, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yaptırımları kaldırma konusundaki kararlılığı sayesinde artık ticarete hazır olan Suriye'ye yatırım yapmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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