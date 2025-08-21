ABD ve Kanada Dışişleri Bakanları Güvenlik ve Barış Müzakerelerini Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başkent Washington'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Bakan Rubio ve Kanadalı mevkidaşı Anand görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre görüşmede, Haiti'nin güvenliğini destekleme ve "Hamas'ın Gazze'de barışı engellemeye yönelik çabaları" ele alındı.

İki bakan, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için devam eden barış müzakerelerini ve Çin'in baskıcı faaliyetlerine karşı batı yarım küresinin tepkisini güçlendirme mekanizmalarını da görüştü.