ABD ve Kanada Dışişleri Bakanları Güvenlik ve Barış Müzakerelerini Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile yaptığı görüşmede Haiti güvenliği, Hamas'ın Gazze'deki barış sürecine etkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve Çin'in baskıcı faaliyetlerine karşı alınacak önlemleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başkent Washington'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Bakan Rubio ve Kanadalı mevkidaşı Anand görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre görüşmede, Haiti'nin güvenliğini destekleme ve "Hamas'ın Gazze'de barışı engellemeye yönelik çabaları" ele alındı.

İki bakan, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için devam eden barış müzakerelerini ve Çin'in baskıcı faaliyetlerine karşı batı yarım küresinin tepkisini güçlendirme mekanizmalarını da görüştü.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum

Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler

Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.