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ABD ve İsveç Savunma İşbirliği Anlaşması İmzalandı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Washington'da bir araya gelerek Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma ile İsveç ve ABD arasındaki çalışma ortaklığı güçlendirilecek ve genişletilecek.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ABD'nin başkenti Washington'da Savunma İşbirliği Anlaşması imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre Austin ve Jonson, Pentagon'da bir araya gelerek güvenlik ve savunma konularını ele aldı.

ABD ile İsveç arasındaki ilk Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzalayan iki bakan, İsveç ve ABD arasındaki çalışma ortaklığını güçlendirme ve genişletme konusunda mutabık kaldı.

Austin ve Jonson, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin önemine işaret ederken ABD'li Bakan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin bir an önce tamamlanması konusundaki desteğini dile getirdi.

İmzalanan anlaşmayla ABD kuvvetlerinin İsveç'te konuşlanması için hukuki statü, askeri ekipmanın gönderilmesi, vergi ve gümrük gibi düzenlemeler belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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