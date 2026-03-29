ABD ve İsrail'in İran'ın güneyindeki bir iskeleye saldırısında 5 kişi öldü

ABD ve İsrail'in, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bir iskeleye saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletinin Bender Pol ilçesindeki iskele ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirilirken iskeledeki 2 tekne ile bir aracın da hasar gördüğü aktarıldı.