ABD ve İsrail'in İran'ın güneyindeki bir iskeleye saldırısında 5 kişi öldü
Hürmüzgan eyaletinde gerçekleşen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırı sonucu iki tekne ve bir araç da zarar gördü.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletinin Bender Pol ilçesindeki iskele ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun