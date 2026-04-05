İran: ABD-İsrail'in Erdebil'deki saldırısında 5 Devrim Muhafızları askeri öldü

??????? ABD ve İsrail'in, İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Germi ve Cafer Abad ilçelerine düzenlediği saldırıda 5 Devrim Muhafızları Ordusu askerinin öldüğü bildirildi.

İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Erdebil eyaletinde yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, ABD-İsrail'in Germi ve Cafer Abad ilçelerine düzenlediği saldırılarda 5 Devrim Muhafızları askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Erdebil Vali Yardımcısı İbrahim İmami, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Germi ve Cafer Abad ilçelerindeki çatışmalarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.