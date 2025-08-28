ABD ve İsrail Dışişleri Bakanları Gazze, Lübnan ve Suriye Konularını Görüştü

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile Washington'da bir araya gelerek Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'la ilgili önemli konuları görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio ile Saar, Washington'da bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelerek, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti. Bakan, Saar ile Gazze, Lübnan ve Suriye'deki önemli konuları ele aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iki Bakan arasındaki görüşmede İran'la ilgili meselelerin de ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
