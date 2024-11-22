ABD ve İsrail'den UCM'nin Tutuklama Emirlerine Tepki

(ANKARA) - ABD ve İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emirleri çıkarması nedeniyle tepki gösterdi. Netanyahu, UCM tarafından çıkarılan tutuklama emrinin kendisini İsrail'i "savunmaktan" alıkoymayacağını belirtirken; ABD, "Başsavcı'nın tutuklama emirlerini aceleyle talep etmesinden ve bu karara yol açan endişe verici süreç hatalarından derin endişe duyuyoruz" dedi. UCM'nin kararına saygı duyduğunu belirten birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi, tutuklama emrine uyacağını açıkladı.

UCM, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu, eski savunma bakanı Yoav Gallant ile birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle "savaş suçları" ve "insanlığa karşı suçlar" ile suçlanıyor.

Netanyahu, UCM'nin hakkında çıkardığı yakalama emrine sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tepki gösterdi. UCM'nin tutuklama emrinin kendisini İsrail'i "savunmaktan" alıkoymayacağını belirten İsrail Başbakanı Netanyahu, konuya ilişkin "Hiçbir İsrail karşıtı karar bizi - ve beni - ülkemizi her şekilde savunmaya devam etmekten alıkoyamayacak. Baskılara boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kararı "Ulusların tarihinde karanlık bir gün" olarak nitelendiren ve suçlamaların "tamamen temelsiz" olduğunu ileri süren Netanyahu, "İnsanlığı korumak için kurulan Lahey'deki uluslararası ceza mahkemesi bugün insanlığın düşmanı haline geldi" dedi.

Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da hakkında çıkarılan yakalama kararına, "Kendimizi savunma hakkımızın inkar edilebileceği günler artık geride kaldı. İsrail'in haklı savaşında hedeflerine ulaşma hakkının reddedilmesi girişimi başarısız olacaktır" şeklinde tepki gösterdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ise ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, "Başsavcı'nın tutuklama emirlerini aceleyle talep etmesinden ve bu karara yol açan endişe verici süreç hatalarından derin endişe duyuyoruz. ABD, UCM'nin bu konu üzerinde yargı yetkisine sahip olmadığını net bir şekilde ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama emrine Avrupa Birliği ülkelerinden destek

UCM'nin kararlarına uymanın önemine dikkat çeken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tutuklama emirlerinin siyasi amaçlı olmadığını ve saygı gösterilmesi ve uygulanması gerektiğini belirtti.

Tutuklama emirlerini "önemli bir adım" olarak nitelendiren İrlanda Başbakanı Simon Harris, UCM'nin çalışmalarının acil bir şekilde ilerlemesini sağlamak için iş birliği çağrısında bulundu.

İspanya'nın ikinci Başkan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolando Diaz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Madrid'in adaletin yanında olduğunu kaydetti. Diaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman adaletin ve uluslararası hukukun yanındayız. Filistin halkının soykırımı cezasız kalamaz" dedi.

İsviçre Federal Adalet Ofisi, Roma Statüsü uyarınca UCM ile iş birliği yapma yükümlülüğünü dile getirerek, İsviçre topraklarına girmeleri halinde Netanyahu veya Gallant'ı tutuklayıp iade etme sözü verdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ??parlamentoya ülkesinin UCM'nin bağımsızlığına saygı duyduğuna dair güvence verdi. Veldkamp, Hollanda yetkililerinin emirler doğrultusunda hareket edeceklerini ve Netanyahu ve Gallant ile gereksiz temaslardan kaçınacaklarını ifade etti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg emirleri "anlaşılmaz ve gülünç" olarak eleştirdi, ancak Avusturya'nın bunları uygulama konusundaki yasal görevini kabul etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christophe Lemoine, UCM tüzüğüne uygun hareket etmenin önemini kabul etti ancak Netanyahu veya Gallant'ın tutuklanması konusunda "yasal karmaşıklıkları" gerekçe göstererek, taahhütte bulunmaktan kaçındı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, UCM'nin kararının müttefiklerle iş birliği içinde yorumlanmasının önemini vurguladı ve mahkemenin yasal, siyasi olmayan rolüne desteğini yineledi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, UCM'nin "davayı en yüksek adil yargılama standartlarına dayanarak sürdüreceğine" güvenerek yargısal adaletin önemini ifade etti.