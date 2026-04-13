ABD/İsrail'in, İran'ın yer altı hava üssünün pistini kullanılamaz hale getirdiği iddiası

New York Times'ın (NYT) incelediği uydu görüntülerine göre, İran'ın "Kartal 44" yer altı hava üssü, mart sonlarında ABD ve İsrail saldırılarına maruz kaldı.

Saldırılar sonucu yer altı hava üssüne ait piste, zarar gördüğü için erişim sağlanamazken içerideki uçaklar da dışarıya çıkamadı.

İran, "düşman uçaklarının" üsse inişini engellemek için pist üzerine birkaç küçük toprak yığını ve engel koydu.

2013'te inşaatına başlanan "Kartal 44" yer altı hava üssü, Hürmüz Boğazı'nın yaklaşık 160 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

İran devlet televizyonunun Şubat 2023'te yayınladığı görüntülerde, yerin derinliklerine inşa edilen hava üssünün, savaş uçakları ve insansız hava araçlarının yanı sıra uzun menzilli balistik ve seyir füzelerine de ev sahipliği yaptığı görülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.