ABD ve İsrail'den Hamas'a Yeni Ateşkes Teklifi

ABD'nin Tel Aviv yönetimi ile Hamas'a yaptığı Gazze'de yeni ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine ilişkin ayrıntılar, İsrail basınında tartışılıyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, ateşkesin 60 gün sürmesi ve bu sürede Gazze'deki İsrailli 10 esirin serbest bırakılması ile ölen 18 esirin cenazesinin teslim edilmesi öngörülüyor.

Gazze Şeridi'ne insani yardımların geçişinin artırılması planlanırken İsrail ordusunun çekileceği sınırlar ve hapishanelerinden kaç Filistinli esirin bırakılacağı henüz netleşmedi.

Ateşkeste Hamas'ın öncelikli şartlarından Gazze'ye saldırıların nihai olarak sonlanacağı taahhüdünü Tel Aviv kabul etmiyor. Buna karşın arabulucular, 60 günlük ateşkesin başlamasından itibaren Gazze'ye saldırıları bitirecek kalıcı ateşkesin müzakere edileceğini vadediyor.

Yedioth Ahronot gazetesine göre, Hamas'ın teklife yanıtının olumlu olması halinde tarafların dolaylı müzakerelere Mısır'ın başkenti Kahire'de başlaması bekleniyor. Gazze'de ateşkes 60 sürecek ve İsrailli esirler 5 aşamada serbest bırakılacak.

Hamas, ateşkesin yürürlüğe girdiği gün 8 ve 50'inci gün 2 olmak üzere toplam 10 esiri serbest bırakacak. Ateşkesin yedinci gününde 5, 30'uncu gününde 5 ve son günde 8 olmak üzere, toplamda 18 İsrailli esirin cenazesi teslim edilecek.

Anlaşmanın 10'uncu gününde Hamas, Gazze'deki İsrailli esirler, İsrail ise 7 Ekim 2023'ten bu yana hapishanelerde tuttuğu Filistinli esirlerin durumuna ilişkin bilgi paylaşacak.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 20'si sağ, toplam 50 esirin olduğunu savunurken insan hakları örgütleri, 10 bin 400'ün üzerinde Filistinlinin İsrail hapishanelerinde işkence, açlık ve tıbbi ihmale maruz kalarak tutulduğunu değerlendiriyor.

İsrail'in Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmesi bekleniyor

Yedioth Ahronot gazetesi, ilk gün 8 esirin serbest bırakılmasıyla birlikte İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgal ettiği bazı bölgelerden çekileceğini yazdı.

Ateşkesin yedinci gününde 5 İsrailli esirin cenazelerinin teslim edilmesinden sonra İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyinde bazı bölgelerden çekileceği belirtildi.

Teklifte, arabulucular "ABD, Mısır ve Katar'ın kalıcı ateşkes için müzakere sürecinin ciddiyetle devam ettirilmesi yönünde garanti verdiği" aktarıldı.

Ateşkesin uzatılması ve kalıcı ateşkese ilişkin görüşmelerin sürdürülmesinin de maddeler arasında yer aldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı duyuracağı ve "garantör olarak hareket edeceği" bildirildi.

Gazze'ye yardım dağıtımları konusunda anlaşmazlık

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre ise Hamas'ın teklife cevabını cuma akşamı sunacağı bildirildi.

Hamas'ın teklifi kabul etmesi halinde İsrail heyetinin en kısa zamanda Katar'ın başkenti Doha'da son detaylar için müzakereler yürüteceği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in Hamas'a ateşkes sırasında savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılamaması halinde görüşmelerin 60 gün sonrasında da devam ettirilmesine ilişkin garanti vermeyi kabul ettiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesin devamını "Hamas'a bizzat kendisinin garanti edeceği" öne sürüldü. Taraflar ateşkes prensibinde anlaştıktan sonra müzakerelerde İsrail'in daha önce salmayı reddettiği Filistinli güvenlik mahkumlarının serbest bırakılmasının ele alınması bekleniyor.

Gazze'ye yardım dağıtımları konusunda da bir anlaşmazlık olduğu kaydedildi.

ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) üzerine kurulan göstermelik yardımların girişine izin veren mekanizmanın sürdürülmesini isteyen İsrail'in aksine Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla 400 ile 600 yardım tırının girişini temin eden sisteme dönülmesini talep ediyor.