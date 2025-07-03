ABD ve İran, Oslo'da Nükleer Görüşmelere Yeniden Başlıyor

ABD'de Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, Washington ile Tahran'ın gelecek hafta Norveç'in başkenti Oslo'da nükleer görüşmeleri yeniden başlatacaklarını ileri sürdü.

Axios'a konuşan iki kaynağa göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, nükleer konulu görüşmeleri yeniden başlatmak üzere gelecek hafta Oslo'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelmeyi planlıyor.

Kaynaklar, net bir tarihin belirlenmediğini ve iki ülkenin de henüz toplantıyı kamuoyuna doğrulamadığını belirtti.

Kaynaklara göre, Witkoff ve Erakçi, ABD'nin arabuluculuğunda ateşkesle sonuçlanan İran ile İsrail arasındaki 12 günlük karşılıklı saldırılar sırasında ve sonrasında doğrudan temas halindeydi.

İddia edilen görüşme gerçekleşirse iki ülke arasında, geçen ay İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıdan bu yana ilk doğrudan görüşmeler yeniden başlamış olacak.

Tahran, bu hafta başında İran Parlamentosundan geçen ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tüm işbirliğini askıya alan yeni bir yasayı uygulamaya koyduğunu duyurmuştu.

Erakçi, X hesabından perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ve Güvenlik Önlemleri Anlaşması'na bağlı kaldığını belirtmişti.