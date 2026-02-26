NYT: ABD, askeri bir saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli

ABD yönetimindeki bazı yetkililerin, askeri saldırının İran'ı nükleer zenginleştirme programından vazgeçmeye zorlayabileceğini düşündükleri, bazılarının ise bundan şüphe duydukları bildirildi.

New York Times'ın ABD'li yetkililer ile uzmanlara dayandırdığı haberde İran'ın nükleer ve füze tesislerini hedef alabilecek saldırının "tam neyi başarmak istediği"nin net olmadığı belirtildi.

Haberde, anlaşma yapmaya hazır olduklarından şüphe duyan yetkililerin, "hedefli saldırı stratejisinin, İranlı liderleri taviz vermeye zorlama amacını taşıyabileceği" görüşünde oldukları ifade edildi.

İsrail için en kritik tehdidin " İran'ın füzeleri" olduğuna işaret edilerek, bunların imhası durumunda İran'ın İsrail ve ABD üslerine karşı misilleme yeteneğinin sınırlanacağı kaydedildi.

Haberde, İran'ın "zayıf konumda olduğu ancak nükleer programına yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında diplomatik anlaşmaya varmasının pek olası görünmediği" savunuldu.

ABD'nin İran'ın füze ve nükleer tesislerine yönelik "hedefli ve sınırlı saldırıyı tercih ediyor göründüğü" ve füze stoklarına verilecek zararla "İranlıları müzakereye zorlamayı" hedeflediği belirtildi.

ABD'nin saldırılara 7 ila 10 gün devam edebileceği iddiası

Yetkililer, İran'ın hedefli saldırıdan sonra Washington'ın taleplerini kabul etmemesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın "daha büyük bir saldırıyı değerlendirebileceğini" savunuyor.

Orta Doğu'ya yapılan "askeri yığınağa" rağmen ABD'nin uzun süreli bombalama için gerekli güç ve mühimmata sahip olmadığı ve saldırılara 7 ila 10 gün devam edebileceği öne sürüldü.

Haberde kaynak gösterilen istihbarat raporlarında saldırının İran'dan orantısız karşılık doğurabileceği, vekil güçlerine ABD hedeflerine saldırma emri verebileceği bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in saldırıların "potansiyel açıdan yüksek Amerikan kayıp riski ve silah stokları üzerinde olumsuz etkisinin olacağını" söylediği hatırlatılan haberde, İran'ın saldırılara rağmen daha fazla füze üretebileceği ve karşı saldırıyı zorlaştırmak için fırlatma rampalarının bir kısmını ülke geneline dağıttığı belirtildi.

İran'ın pozisyonu sertleşebilir

ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) araştırmacısı ve eski istihbarat subayı Joseph Zacks, İran'ın nükleer programından vazgeçmesinin olası görünmediğini savundu.

"Askeri çatışmaya doğru gidiyoruz." diyen Zacks, sınırlı saldırının muhtemelen ters etki yapacağı ve İran'ın pozisyonunu sertleştireceği görüşünü paylaştı."

Zacks, ABD'nin İran rejiminin uzlaşmazlığının ciddiyetini anlaması ve müzakere masasına dönmesini sağlamak amacıyla "sınırlı ilk saldırı yapabileceğini" belirterek, İran'ın olası tavizlerine gelince, Obama döneminde varılan anlaşmanın ötesine geçen tavizler vermenin liderin doğasında olmadığını ifade etti.

Yetersiz hava savunma ve sığınak uyarısı

ABD'li emekli Tümgeneral Paul D. Eaton, temas kurulduğunda İran'ın üslerine 100 füze fırlatabileceğini ancak Amerikan birliklerinin yeterli hava savunma gücüne ve sığınağa sahip olmadığını belirtti.

Eaton, Trump'ın isteğe bağlı savaşı Amerikan halkına açıklamakta başarısız olduğunu savundu.

Demokratların tepkisi

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Jim Himes, Trump'ın Orta Doğu'da neden şimdi başka bir savaş için doğru zaman olduğunu açıklamadığını belirtti, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Jack Reed de Başkan'ın karşı tarafın hızlıca vazgeçeceğini umduğunu ancak karşı taraf bunu söylemediğinde basitçe zafer ilan ettiğini dile getirdi.