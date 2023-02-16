ABD ve Irak heyetleri ekonomi, enerji, yatırım ve iklim konusunda işbirliğini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in başkanlığında düzenlenen ABD-Irak Yüksek Koordinasyon Komitesi toplantısında ekonomi, enerji, yatırım ve iklim değişikliği alanlarında işbirliği konuları ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in başkanlığında düzenlenen ABD-Irak Yüksek Koordinasyon Komitesi toplantısında ekonomi, enerji, yatırım ve iklim değişikliği alanlarında işbirliği konuları ele alındı.

Irak ve ABD heyetleri, başkent Washington'da ABD-Irak Yüksek Koordinasyon Komitesi toplantısında bir araya geldi.

Amerikalı heyete Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak heyetine Dışişleri Bakanı Hüseyin başkanlık etti.

İki ülkenin toplantıya ilişkin ortak yazılı açıklamasında, ekonomik işbirliği, Irak'ın enerji alanından kendine yeterliliği, ortak yatırımlar ve iklim değişikliği ile mücadele konularının görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada "İki taraf, paralel döviz piyasaları da dahil olmak üzere Irak ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorlukları konuştu. ABD, Irak hükümetinin ekonomik ve para politikası reformlarını yürürlüğe koyma, finans ve bankacılık sistemini modernize etme, yolsuzlukla mücadele ve finansal sistemin manipülasyonunu önleme çabalarını memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

Heyetlerin Irak'ı elektrik tedarik hizmetlerini iyileştirme ve Irak'ın enerjide kendi kendine yeterliliğini güvence altına alma konusunda işbirliğini de görüştüğü belirtilen açıklamada Irak'ın iklime ve halk sağlığına yönelik çevresel zararı azaltacak enerji altyapısına yatırım yapmasının önemine değinildi.

Ortak açıklamada, heyetlerin, iklim değişikliği ile mücadelenin önemini yeniden teyit ettikleri belirtilirken "Irak delegasyonu, Irak'ın yakında iklim değişikliğiyle mücadele etmek için kapsamlı bir hükümet stratejisi yayınlayacağını bildirdi." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca güneş enerjisi santrali projelerine duyulan ihtiyacı ve yenilenebilir enerjiye yatırımı çekmek için gerekli düzenlemelerin yapılmasının da ele alındığına işaret edilen açıklamada, Irak'ın su krizinin de konuşulduğu ve ABD, Irak'ın su yönetimi uygulamalarını iyileştirmek için teknik yardımına devam etmeyi planladığının ifade edildiği belirtildi.