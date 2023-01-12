ABD ve İngiltere Tarafından Sağlanan Silahlar, Yemen'in Yıllardır Süren Çatışmasını Körüklemeye Devam Ediyor

SANA, 12 Ocak (Xinhua) -- Yardım kuruluşu Oxfam tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir soruşturma raporuna göre, ABD ve İngiltere tarafından sağlanan silahlar, Yemen'de yıllardır süren iç savaşı körüklemeye ve çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olmaya devam ediyor.

Yemen'in başkenti Sana'nın kuzey banliyösündeki Dharawan kampında bir çocuk görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Muhammed Muhammed/Xinhua)

SANA, 12 Ocak (Xinhua) -- Yardım kuruluşu Oxfam tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir soruşturma raporuna göre, ABD ve İngiltere tarafından sağlanan silahlar, Yemen'de yıllardır süren iç savaşı körüklemeye ve çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olmaya devam ediyor.

Örgüte göre, 14 aylık bir süre içinde ABD ve İngiltere tarafından sağlanan silahlar Yemen genelinde 87 sivilin ölümüne, 136 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Oxfam'ın raporunda, iki Batılı ülke tarafından sağlanan silahlarla Ocak 2021 ile Şubat 2022 arasında "Yemen'de sivillere yönelik yüzlerce saldırının" gerçekleştirildiği belirtildi.

Yemen'in başkenti Sana'nın tarihi kesimlerinde, şiddetli yağışlı günlerde ağır hasar gören bir bina görülüyor, 10 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Muhammed Muhammed/Xinhua)

43 sayfalık raporda, hava ve topçu saldırılarında uluslararası sözleşmeler ve teamül hukuku kapsamında yasaklanan misket bombaların da kullanıldığına dair kanıtlar bulunduğuna dikkat çekildi.

Rapor, iki ülkeyi Yemen'de sekiz yıldır devam eden çatışmaya silah tedarik etmeyi durdurmaya çağırdı ve İngiliz veya Amerikan yapımı jetler tarafından Yemen'deki hastanelere ve kliniklere yönelik 13 hava saldırısının gerçekleştirildiğini doğruladı.

Yemen'deki çeşitli bölgeler, Birleşmiş Milletler'in aracılık ettiği insani ateşkesin sona ermesinden üç ay sonra ara sıra Yemen hükümet güçleri ile Husi milisleri arasında silahlı çatışmalara tanıklık ediyor.

2014'ün sonlarından bu yana iç savaşın pençesindeki Yemen'de on binlerce insan öldürüldü, 4 milyon insan yerlerinden edildi ve ülke açlığın eşiğine geldi.