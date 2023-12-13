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ABD ve İngiltere Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi'ne Yaptırım Kararı Aldı

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ABD ve İngiltere, Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi kurucuları, yöneticileri ve maddi destek sağladığı iddia edilen kişilere yönelik yaptırım kararlarını açıkladı. 7 kişiye seyahat kısıtlamaları uygulanacak.

ABD ve İngiltere, aralarında Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi kurucuları, yöneticileri ve maddi destek sağladığı iddia edilen kişilerden oluşan 7 isme yönelik yaptırım kararlarını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere ve ABD'nin, Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi kurucuları, yöneticileri ve maddi destek sağladığı iddia edilen kişilere yönelik ortak yaptırım kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, 7 kişiye, Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin çalışmalarına darbe vurmak amacıyla seyahat kısıtlamaları uygulanacağı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, iki gruba yardım eden herkesin benzeri yaptırımlara maruz kalacağı vurgulandı.

Hamas kurucularından Mahmud Zahar, Lübnan'da yaşayan Hamas yöneticilerinden Ali Baraka ve Maher Obeid, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Akram al-Ajouri ile Hamas'a finansal destek sağlayan ve sağlanmasına aracılık eden Lübnan ve Cezayirli iş insanları Khaled Chouman, Rida Ali Khamis ve Aiman Ahmad Al Duwaik yaptırım uygulanacak listede yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Bakanı David Cameron, "Bugünkü yaptırım kararları Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketinin finansmana ulaşımını kesip onları gelecekte izole edecek. İsrailli ve Filistinlilerin barış içinde yaşayabilmesi için partnerlerimizle uzun vadeli siyasi çözüm içi çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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