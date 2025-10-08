ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları'ndan Gazze Planı Üzerine Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefon görüşmesinde Başkan Donald Trump'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik planının uygulanmasının önemine dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Rubio ile Cooper arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rubio'nun görüşmede, Trump'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik planının uygulanarak bölgedeki savaşın sona erdirilmesinin önemine dikkati çektiği ifade edildi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinildiği belirtilen açıklamada, ikilinin bunu müzakereyle varılan bir çözüm ve kalıcı bir barış yoluyla sona erdirmek için diplomatik çabaları sürdürme konusunda anlaştığı vurgulandı.

Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas ise 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump da 4 Ekim'de Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı bildirilmişti.

Hamas ve İsrail heyetlerinin 5 Ekim'de esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştığı belirtilmişti.

6 Ekim'de ise Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes müzakereleri başlamıştı.