ABD ve Hindistan Dışişleri Bakanlarından Önemli Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Jaishankar ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Rubio'nun görüşmede Hindistan ile ABD'nin kritik öneme sahip bir ilişkisi olduğunu vurgulayarak, ticaret, savunma, enerji, ilaç, kritik mineraller ve ikili ilişkilerle ilgili diğer konular da dahil olmak üzere çok sayıda konuda Hindistan hükümetiyle olan ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

Rubio ve Jaishankar'ın ABD ve Hindistan'ın da yer aldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) da dahil olmak üzere, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini teşvik etmek için birlikte çalışmaya devam edecekleri konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.