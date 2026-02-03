Abd, Hindistan'ın Rusya'dan Petrol Alımını Durdurmasının Ardından Gümrük Vergilerini Düşürdü

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurmayı kabul etmesinin ardından iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasına varıldığını, ABD'nin Hindistan menşeli ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50'den yüzde 18'e düşüreceğini açıkladı.

Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hindistan'ın da ticaret engellerini sıfırlamayı ve Rus petrolü satın almayı bırakmayı kabul ettiğini belirtti. ABD Başkanı kendi sosyal medya platfırmu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Hindistan Başbakanı Sayın Modi ile konuşmak benim için bir onurdu. Kendisi en yakın dostlarımdan biri ve ülkesinin güçlü ve saygın bir lideridir. Ticaret başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık; ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesini de görüştük. Rus petrolü satın almayı durdurmayı ve bunun yerine ABD'den, ve muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti. Bu adım, şu anda devam eden ve her hafta binlerce insanın hayatını kaybettiği Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yardımcı olacaktır.

Başbakan Modi'ye duyduğum dostluk ve saygı çerçevesinde ve onun talebi üzerine, derhal geçerli olmak üzere ABD ile Hindistan arasında bir ticaret anlaşması üzerinde mutabakata vardık. Buna göre, ABD karşılıklı gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 18'e düşürecektir. Hindistan da ABD'ye yönelik gümrük vergilerini ve gümrük dışı engelleri sıfıra indirmek üzere adım atacaktır.

Başbakan ayrıca, 'Amerikan malı satın alma' taahhüdünü çok daha üst bir seviyeye taşımanın yanı sıra, 500 milyar doların üzerinde ABD menşeli enerji, teknoloji, tarım, kömür ve birçok başka ürünü satın alma sözü verdi. Hindistan ile olan olağanüstü ilişkimiz bundan sonra daha da güçlenecektir. Başbakan Modi ve ben, işleri sonuçlandıran iki kişiyiz; bu da çoğu kişi için söylenemez. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."