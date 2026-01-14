Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile ekonomik işbirliğini görüştü

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ikili ticaret anlaşması müzakerelerini ve ekonomik işbirliğini güçlendirme konularını değerlendirerek, 2026 için iyi dileklerini iletti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmesinde, devam eden ikili ticaret anlaşması müzakerelerini ve ekonomik işbirliğini güçlendirme konularını değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio ve Jaishankar'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Bakanların birbirlerine 2026 için iyi dileklerini ilettiği aktarılan açıklamada, Rubio'nun, Hindistan'ı nükleer enerjinin sürdürülebilir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi için oluşturulan yasanın yürürlüğe girmesi konusunda tebrik ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Rubio'nun bu gelişmeye, ABD-Hindistan sivil nükleer işbirliğini güçlendirmek, ABD şirketleri için fırsatları genişletmek, ortak enerji güvenliği hedeflerini ilerletmek ve kritik mineral tedarik zincirlerini güvence altına almak gibi konular sebebiyle ilgi duyduğu ifade edildi.

Bakanların görüşmede, devam eden iki taraflı ticaret anlaşması müzakereleri ve ekonomik işbirliğini güçlendirme konusundaki ortak çıkarları değerlendirdiği, ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Rubio ile ticaret, kritik mineraller, nükleer işbirliği, savunma ve enerji konularını görüştüklerini belirtti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
500

