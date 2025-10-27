ABD ve Güney Kore Ticaret Anlaşmasında Sona Yaklaşılıyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Güney Kore-ABD arasında ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldığını ancak bu anlaşmanın, Başkan Donald Trump'ın bu hafta Güney Kore'ye yapacağı ziyarette nihayete erdirilmesini beklemediklerini duyurdu.

Bessent, Malezya'dan Japonya'ya seyahat eden Trump'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump'ın bu haftaki ziyaretinde, Güney Kore ile bir ticaret anlaşmasına varılıp varılmayacağı sorusuna Bessent, "Üzerinde çalışılması gereken çok detay var, çok karmaşık bir anlaşma. Sona yakın olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bessent, bu gelişmelere rağmen anlaşmanın Trump'ın çarşamba günü Güney Kore'ye yapacağı ziyarete yetişmesini beklemediklerini kaydetti.

Trump'ın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında çarşamba günü Busan'da Güney Koreli mevkidaşı Lee Jae Myung ile bir araya gelmesi bekleniyor.