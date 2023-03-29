ABD ve Güney Kore, Seul'un güneydoğusunda geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı düzenledi

Güney Kore ve ABD'nin, Seul'un güneydoğusunda savaş gemileri, çıkarma gemileri, hayalet uçaklar, saldırı helikopterleri ve iki taraftan binlerce askerin katılımıyla geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Güney Kore ve ABD'nin, Seul'un güneydoğusunda savaş gemileri, çıkarma gemileri, hayalet uçaklar, saldırı helikopterleri ve iki taraftan binlerce askerin katılımıyla geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, ABD ve Güney Kore'nin mart başlarında başlattığı "Ssangyong" (İkiz Ejder) adı verilen tatbikat Seul'un 272 kilometre güneydoğusundaki Pohang kenti ve çevresinde devam etti.

Savaş gemileri, çıkarma gemileri, hayalet uçaklar, saldırı helikopterleri ve iki taraftan binlerce askerin katıldığı çıkarma tatbikatı, Güney Kore ve ABD savaş uçaklarının müttefik kuvvetlerin amfibi manevralarının önünü açmak için düşman mevzileri olarak belirlenen bir bölgeyi bombalamasıyla başladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı General Kim Seung Kyum, Güney Kore-ABD Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Orgeneral Paul LaCamera, Seul Donanma Operasyonları Komutanı Oramiral Lee Jong Ho ve diğer yetkililerin de hazır bulunduğu tatbikatın bir kısmında da Güney Kore ve ABD güçleri denizden çıkarma yaptı.

ABD 13'üncü Deniz Sefer Biriminde iletişim stratejisi ve operasyonlardan sorumlu Yüzbaşı Kevin Buss, tatbikatın, müttefiklerin bölgesel barış için yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Güney Kore donanmasından Albay Yoo Chang Hoon ise "Tatbikat, kararlı muharebe duruşumuzu ortaya koyarken Güney Kore ve ABD Deniz Kuvvetlerinin herhangi bir düşman provokasyonunu anında cezalandırabilecek müşterek savunma duruşunu daha da güçlendirecektir." dedi.

Tatbikatın 3 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi.

ABD ve Güney Kore, 5 yıl aradan sonra ilk Ssangyong tatbikatını bu ay başlarında başlatmıştı. Güney Kore'nin önceki Devlet Başkanı Moon Jae In yönetiminin Güney ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşma çabaları nedeniyle tatbikat 2018'den bu yana yapılmamıştı.