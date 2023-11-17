ABD ve Güney Kore, savunmayla ilgili malzeme ve malların tedarikinde birbirlerine öncelik vermek üzere tasarlanmış bir düzenleme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ABD ve Güney Kore savunma ürünlerinin öncelikli tedariki için anlaşmaya vardı

ABD ve Güney Kore, savunmayla ilgili malzeme ve malların tedarikinde birbirlerine öncelik vermek üzere tasarlanmış bir düzenleme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığının açıklamasında, Güney Kore ile bağlayıcı olmayan bir Tedarik Güvenliği Düzenlemesi (SOSA) yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, düzenlemenin "hem ABD'nin hem de Güney Kore'nin savunma ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak, savunma kabiliyetlerini zorlayan beklenmedik aksaklıkları gidermek ve tedarik zinciri esnekliğini teşvik etmek için ihtiyaç duydukları endüstriyel kaynakları elde etmelerini sağlayacağı" ifade edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Edinim Programı İdaresi (DAPA) tarafından yapılan açıklamada, "(Güney Kore'nin) ABD savunma kaynaklarını tercihen alması, bu sayede silah sistemlerinin ülkede zamanında konuşlandırılması ve operasyon hızından faydalanması bekleniyor." denildi.